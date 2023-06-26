Politika

Kerkük’te 3 DAİŞ’li öldürüldü: ‘Bayramda kanlı bir saldırı düzenleyeceklerdi’

Irak güvenlik güçlerinin Kerkük’ün güneyinde düzenlediği operasyonda 3 DAİŞ üyesi etkisiz hale getirildi.
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KERKÜK (K24)

Basın toplantısında konuşan Kerkük Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Nebil İsa, DAİŞ’lilerin önce Turkalan köyüne daha sonra kent merkezine sızma planı olduğuna dair istihbarat aldıklarını söyledi.

Turkalan köyü çevresine operasyon düzenlediklerini belirten Nebil İsa, 3 teröristin öldürüldüğünü, 1 askerin de hayatını kaybettiğini belirtti.

İsa, “Teröristler bayram günü Kerkük’te kanlı bir saldırı planlıyordu” dedi.

Iraklı komutan, hem kent merkezinde hem de kırsalda operasyonlarının devam edeceğini kaydetti.

DAİŞ 2014 yılında Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Kerkük ve Diyala’nın bir kısmını ele geçirmişti. Dönemin Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017’de DAİŞ’e karşı nihai zafer ilan etmişti.

Aradan yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen DAİŞ halen sık sık saldırılar düzenliyor.

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