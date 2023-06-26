Amedi'de 4.7 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
AFAD’ın açıklamasına göre saat 09.41’de merkez üssü Amedi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
12.12 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Hakkari’de de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 26, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Amedi, Duhok (Irak) - [14.08 km] Çukurca (Hakkari)
Tarih:2023-06-26
Saat:09:41:29 TSİ
Enlem:37.192 N
Boylam:43.386 E
Derinlik:12.12 km
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