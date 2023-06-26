Politika

Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da tüm kısıtlamalar kaldırıldı

Moskova Belediye Başkanı, "Moskova ve çevresinde durum şu anda istikrarlı" diyerek bu bölgede tüm kısıtlamaların kaldırıldığını söyledi.
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HABER MERKEZİ

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin, Moskova yönetimiyle anlaştı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ardından Yevgeniy Prigojin ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.

Anlaşmanın öncesinde Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Moskova'da terörle mücadele operasyonu ilan edildiğini ve pazartesi günü "riskleri en aza indirmek" için "çalışılmayan bir gün" olacağını açıklamıştı. Şehir servisleri yüksek alarmda uyarısı yapmıştı. 

Yetkililer, Moskova'da tüm toplu açık hava etkinliklerini 1 Temmuz'a kadar askıya aldığını duyurmuştu.

Anlaşmanın ardından ise Sobyanin, şehirdeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. 

Rusya Terörle Mücadele Komitesi de Moskova ve çevresinde durumun şu anda istikrarlı olduğunu duyurdu. 

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