İngiliz komutan uyardı: Wagner liderinin Belarus’a gitmesi Ukrayna için büyük tehdit

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Dünyada gündem, Ukrayna savaşında kritik rol oynayan Rus paralı asker grubu Wagner'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okumasıyla ülkede yaşanan kısa süreli darbe girişimi.

Ayaklanma, Wagner mensuplarının Moskova'ya ilerlerken sağlanan anlaşmayla birkaç saat sonra sona erdi ancak Rusya içinde büyük bir sarsıntıya yol açtı. Putin'in iktidarını sallayan olay sonrası isyanın öncüsü Wagner lideri Yevgeni Prigojin Belarus'a gitmeyi kabul etti.

Putin tarafından “hain” ilan edilen Prigojin'in ve Wagner'in akıbeti tartışma yaratırken İngiltere'den çarpıcı bir uyarı geldi.

İngiliz ordusunun önde gelen isimlerinden eski Genelkurmay Başkanı Richard Dannatt, Prigojin'in Belarus'a gitmesiyle Ukrayna savaşında yeni bir cephe açıldığını söyledi.

Prigojin'in Putin'le yaptığı anlaşmanın ayrıntılarının bilinmediğine dikkat çeken Dannatt, Wagner liderinin Belarus'tan Ukrayna'ya savaş açabileceğini söyledi ve “Ukrayna, Belarus sınırına çok dikkat etmeli” dedi.

“ZELENSKIY SINIRA ASKER GÖNDERMELİ”

Ayaklanmadan neredeyse 24 saat sonra Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko arabuluculuğunda sağlanan anlaşmayla Prigojin, Belarus'a gitmeyi kabul etmişti.

Onun ve Wagner savaşçılarının ceza almamasını öngören anlaşmanın Ukrayna savaşı açısından yeni riskler barındırdığını savunan İngiliz komutan, Sky News'e yaptığı açıklamada “Ne kadar savaşçının Prigojin'le birlikte gittiğini bilmiyoruz. Bence bu durum endişe verici. Etkin bir savaş gücünü koruduysa bu Ukrayna'ya kuzeyden tehdit yaratabilir” diye konuştu.

Ukrayna'nın Belarus sınırı, başkent Kiev'e yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta. Dannatt, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e hızla bu sınıra daha fazla asker gönderme çağrısı yaparak “Ruslar bu noktayı daha önce de kullanmıştı ve yine yapabilirler” ifadesini kullandı.