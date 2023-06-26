Yaşam

Silopi'de düğünlere 'ekonomi' ayarı: Altın ve hediyeler azaltıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir araya gelen kanaat önderleri, yaşanan pahalılık nedeniyle düğün masraflarının azaltılması yönünde karar aldı.
author_image İhsan YALIN
Foto: AA
Foto: AA
kürdistan Düğün altın

HABER MERKEZİ

Dün ilçede bir araya gelen Sperti aşireti kanaat önderleri, düğün masraflarının azaltılması konusunda ortak bir mutabakata vardı.

Bir dizi kararın alındığı toplantıda, buna uymayanların düğünlerine katılmama kararı alındı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Son günlerde halkımızın büyük bir sorunu haline gelen, kız isteme konusunda yapılan gereksiz ve zaruri olmayan masraflara son vermek için, tüm Silopi değerlerine, aile büyüklerine alınan kararlara destek olunması için” çağrıda bulunuldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Birçok gencimiz işçi olarak aylarca batı illerinde zor koşullarda çalışarak ancak ailesinin geçimini sağlamaktadırlar. Bu şartlarda yaşayan gençlerimizin, evlenmeye güçleri yetmemektedir. Bu nedenle son dönemlerde bölgemizde gençlerimizin intihar, madde bağımlılığı ve isyankar halleri toplumda büyük bir problem haline gelmiştir.

Hepimizin kanayan yarası haline gelen bu sorunlara son vermek için aldığımız kararları aşağıda madde madde kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

Düğünlerde geline takılacak altın miktarı ve nişan, kına ve düğünlerde alınacak hediyeler ile yapılacak masraflar şöyle belirlendi:

- 4 Adet 25 gram bilezik

- 50 cm zincir orta ayar

- 2 adet Yüzük biri nişan biri normal

- 1 adet küpe

- 1 adet künye

- Geline 3 takım elbise, 3 çift ayakkabı ve iç giyim

- Kız istemede tatlı ikramı ve yemek kaldırılacak. Çikolata, limonata ve kola gibi sadece misafirlerin tüketebileceği kadar hediye götürülecek ve gereksiz şekerler gelin evine götürülmeyecek.

- Kına eski usul yapılacak.

- Gelinlik bir defaya mahsus kiralanacak

Sperti
Sperti aşireti kanaat önderleri
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv