Neçirvan Barzani Almanya temaslarına başladı: Başbakan Scholz ile de görüşecek

ERBİL (K24)

Neçirvan Barzani, ilk görüşmesini Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze ile gerçekleştirdi.

Muhabirimiz, Neçirvan Barzani’nin akşam saatlerinde de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir görüşme gerçekleştireceğini aktardı.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi-Almanya ilişkileri ve mülteci sorununun ele alması bekleniyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Başkanı, yapacağı görüşmelerde Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin Almanya ile ilişkilerinin geliştirilmesi, ortak işbirliği alanlarının genişletilmesi ve Kürdistan'ın durumu ele alınacak” ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada Neçirvan Barzani’nin, Irak, Kürdistan Bölgesi ve genel olarak bölgenin durumunu Almanya Başbakanı ve Alman yetkililerle görüşeceği kaydedilmişti.

Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasında uzun yıllara dayanan güçlü ilişkiler bulunuyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock mart ayında Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmişti.

Neçirvan Barzani’nin Almanya ziyareti Kürdistan Bölgesi’nde diplomatik temasların yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.