Barcelona İlkay Gündoğan’ı transfer etti

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İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, Manchester City ile geçtiğimiz sezon hem Premier Lig hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan İlkay Gündoğan’ı transfer ettiğini duyurdu.

Katalan ekibi, İlkay ile 30 Haziran 2025'e kadar mukavele imzalandığını ve sözleşmede 1 yıllık da opsiyon bulunduğunu açıkladı. 32 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli ise 400 milyon euro olarak belirlendi.

CITY'DEN GÜNDOĞAN'A VEDA

İlkay Gündoğan'ın 7 sezon formasını terlettiği Premier Lig ekibi Manchester City de ayrılık sonrası sosyal medya hesabından, "Bu anları asla unutmayacağız" başlığı ile bir video yayınlayarak tecrübeli oyuncuya veda etti.

2016 yılında transfer olduğu City ile birçok başarıya imza atan orta saha, mavilerle 5 Premier Lig, 2 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Süper Kupa ve 1 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Manchester City ile toplamda 304 maça çıkan Gündoğan, 60 gol, 40 asistlik performansa imza attı.