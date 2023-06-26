Diyarbakır'da toplu ulaşıma zam

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Şoförler Odası Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na (UKOME) başvurarak, zam talebinde bulundu. UKOME zam talebini onayladı.

UKOME’nin kararı ile halk otobüsü ücretleri tam bilette 2 TL zam ile 8 TL’ye, minibüslerde ise, 3,5 TL zamla 10 TL’ye yükseldi. Öğrenciler için şehir içi ulaşım ise 6 TL olacak.

Alınan karara göre, yeni ücret tarifeleri şöyle:

Halk otobüsü: 8 TL

Özel halk otobüsü tam bilet: 10 TL

Minibüs: 10 TL

Öğrenci: 6 TL

Zamlı tarife 3 Temmuz’da yürürlüğe girecek.