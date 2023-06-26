Rus basını: Wagner lideri Prigojin hakkında açılan ceza davası devam ediyor

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Rusya'nın en büyük üç haber ajansı ve Kommersant gazetesi, isimsiz kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin hakkında isyan çıkarmaktan dolayı başlatılan ceza davasının hala sürdüğünü aktardı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Prigojin'in Belarus'a yerleşeceği bilgisini vererek hakkında silahlı isyan suçlamasıyla açılan ceza davasının da düşürüleceğini söylemişti.

Ancak Kommersant gazetesi bugün yayınlanan bir haberinde ceza davasının devam ettiğini ve Rus Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) dava kapsamında soruşturmasını sürdürdüğünü belirtti. Gazete, bilgi veren kaynağın, henüz davayı kapatmaya zaman olmadığı ifadesini aktardı.

Rus haber ajansı TASS da savcılığa yakın bir kaynağın "Prigojin'e karşı ceza davası kapanmadı. Soruşturma sürüyor" dediğini bildirdi. RIA ve Interfax haber ajansları da aynı yönde haber yaptı.

Rus yasalarına göre Prigojin'e yöneltilen suçlama 12 ila 20 yıl hapis cezası öngörüyor.

SAVUNMA BAKANI ŞOYGU İLK DEFA GÖRÜNDÜ

Öte yandan, Wagner isyanından bu yana ilk defa kamuoyu önüne çıkan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun görüntüleri yayınlandı.

Savunma Bakanlığı'na bağlı televizyon kanalı Zveda'da yayınlanan videoda, Şoygu'nun Ukrayna cephesinde kurulan Zapad birlikleri ile ilgili son duruma ilişkin bilgi aldığı ve bir başka komutanla uçakta olduğu görüntüler yer aldı.

Nerede ve ne zaman çekildiği açıkça anlaşılmayan videoda bakanın fiziksel olarak iyi ve sakin olduğu görüldü. Videoda ses kaydının olmaması dikkat çekti.

Prigojin, Rusya'nın güneyindeki askeri karargahın kontrolünü ele geçirdiği isyan sırasında, "adaleti yeniden tesis edebilmek" için Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un kendisine teslim edilmesini talep etmişti.

Her iki ismi de "büyük beceriksizlik ve yolsuzlukla" suçlayan Prigojin uzun süredir görevden alınmaları için çağrıda bulunarak Rus ordusunu eleştiriyordu.