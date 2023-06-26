Babacan: Kimseye borcumuz yok, helalinden kazanmış 15 vekilimiz var

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün düzenlediği basın açıklamasında 14 ve 28 Mayıs’ta yapılan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarihin doğru tarafında yer aldıklarından şüphe duymadıklarını belirten Babacan, "Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik" dedi.

Babacan şunları söyledi:

“Biz tarihin doğru tarafında yer aldık, en ufak bir şüphemiz yok. Unutmayın ticarette de siyasette de helalinden kazanmak diye bir tabir vardır. Helalinden kazanmak doğruyu söyleyerek kazanmaktır. Kimseyi aldatmamaktır. Montaj videolarla, iftiralarla, yalanlarla seçim kazanmak helalinden kazanmak değildir. Kamu malını, imkanlarını 86 milyonun hakkını sadece kendi imkanları için kullanarak seçim kazanmak helalinden kazanmak değildir. Devletin, milletin sahip olduğu basın yayın organlarını neredeyse tamamen kendisine tahsis ederek seçim kazanmak helalinden kazanmak değildir. Seçimlerden hemen sonra faiz artırmak helalinden kazanmak değildir. Kısacası kul hakkına girerek seçim kazanmak helalinden kazanmak değildir.

Biz ise tertemiz bir seçim kampanyası yürüttük. Yapamayacağımız hiçbir söz vermedik. Yeniden milletimizin karşısındayız. Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var. Evet seçimi kazanamadık bunun için gereken özeleştiriyi de muhasebeyi de yapmaktan kaçınmayacağız. Biz hiç kimsenin hakkını yemedik.”