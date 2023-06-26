Merdan Yanardağ’a ‘Öcalan’ sözleri nedeniyle gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı programda PKK lideri Abdullah Öcalan’la ilgili açıklamaları nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından soruşturma başlatılan Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

ÖCALAN’LA İLGİLİ SÖZLERİ

Merdan Yanardağ dün Tele1’de ekrana gelen “4 soru 4 yanıt” programında Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması gerektiğini söylemişti.

Yanardağ, şunları söylemişti:

“İmralı’ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz.

Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.”

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında söylediği sözler nedeniyle kanal hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Merdan Yanardağ, Şahin'e Twitter hesabından şöyle yanıt verdi.

“Ebubekir Bey, kimseyi öven yok. Tam tersine, Apo'yu öven ve yeni bir çözüm sürecinin yolunu döşeyen AKP milletvekili Galip Ensarioğlu'nun çözüm sürecine ilişkin açıklamalarını eleştiren bir program var. Seçim sürecindeki gibi, montaj videolara dayanarak bahane aramayın.”