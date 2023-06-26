Borrell: Putin’in yarattığı canavar şimdi yaratıcısına saldırıyor

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VOA’dan Arzu Çakır’ın haberine göre Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Rusya’daki paralı asker grubu Wagner ve lideri Yevgeni Prigojin haftasonu başlattıkları isyanın ardından yaşanan gelişmeler karşısında ortak bir AB politikası belirlemek üzere Lüksemburg'da toplandı.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Josep Borrell, “Bugün Ukrayna’ya yardım etmek hiçbir zaman olmadığı kadar önemli. Biz de bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.

Borrell, “Wagner'i yaratan Putin'in canavar yaratmanın bedelini ödemeye başladığını" belirterek, "Bu hafta sonu olanlar gösterdi ki Rus ordusunda ciddi kırılganlıklar var ve bu siyasal sistemi de derinden etkiliyor. Kesinlikle gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Rusya gibi nükleer güce sahip bir ülkede yaşanan istikrarsızlıkların iyi işaretler olmadığını da dile getiren Borrell, “Ukrayna’ya karşı savaş Putin’i yok ediyor. Wagner canavarını Putin yarattı, şimdi canavar kendini yaratanları ısırıyor, kendi yaratıcılarına saldırıyor” ifadelerini kullandı.

BAERBOCK: PUTİN KENDİ ÜLKESİNİ YOK EDİYOR

Wagner grubu ile Kremlin arasında çıkan çatışma nedeniyle Güney Afrika gezisini kısa tutarak toplantıya katılan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, Rusya'da yaşanan iç iktidar çekişmelerine müdahil olmayacaklarını, Rusya'da yaşananların hala belirsiz olduğunu söyledi.

Baerbock, Putin'in Ukrayna'daki acımasız saldırısıyla kendi ülkesini yok ettiğini savunarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Rus propagandasında önemli çatlaklar görüyoruz. Açıkça bu, Rus oyununda sadece bir perde ve Rusya'daki farklı aktörlerle neler olduğu hala belirsizliğini koruyor. Savaşın, uluslararası hukuku ihlal eden Rusya üzerinde acımasız bir etkisi var, siyasi ve ekonomik sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Rus halkı Rusya'da yaşamak istemediği için ülkesini terk ediyor. Bunun Rusya içinde de bir güç mücadelesine yol açtığını açıkça görüyoruz.”

Alman Bakan, AB'nin barış ve özgürlük içinde yaşamak isteyen Ukrayna halkına yardım etmeye çalışacağını ekledi. Baerbock, AB'nin Ukrayna'ya 3,5 milyar euro ek yardım yapacağını ve Alman tarafı olarak Ukrayna'ya yıl sonuna kadar 45 Gepard tankı göndereceklerini belirtti.

BİLSTRÖM: BİZ UKRAYNA'YA ODAKLANACAĞIZ

AB dönem başkanı İsveç'in Dışişleri Bakanı Tobias Bilström de, "İsveç dönem başkanlığında Ukrayna’ya yardım konusunda önemli gelişmeler sağladık. Bugün yeni bir paket görüşeceğiz. İran’a yaptırım paketini de ele alacağız" dedi.

Rusya'da olanlar konusunda yorum yapmak istemediklerini belirten Bilström, "Bu Rusya’nın içişleri. Hem hükümetler hem de AB olarak, gelişmeleri çok yakından izliyoruz. Bugün önemli olan Ukrayna’nın yanında olmaya devam etmektir. Biz de bunu konuşacağız" şeklinde konuştu.

Gelişmelerin savaşı tırmandırma ihtimaline ilişkin bir soruya Bilström, "Daha fazla nasıl tırmanabilir ki? Ukrayna bir saldırının ortasında. AB tarafı olarak, politik, finansal ya da insani yardımı konuşuyoruz. Gerektiği kadar ve sonuna kadar Ukrayna’nın yanında olacağız. Şimdilik, Rusya’da neler olduğunu okumak çok zor. Ama bu savaşın içeride etki yarattığı kesin. Bugün olanları konuşmak ve gelecekteki politikalarımızı belirlemek için önemli bir fırsat var. Çok açık ki savaş Putin’in istediği gibi gitmiyor. Bu da uluslararası dayanışma sayesinde oldu" diye yanıt verdi.