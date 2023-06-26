Politika

Prigojin açıkladı: Wagner varlığına son veriyor

Rusya’nın Ukrayna savaşında rol üstlenen paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeni Prigojin, yaptığı açıklamada, Wagner'in 1 Temmuz itibariyle varlığına son verecek.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya Yevgeni Prigojin Wagner Grubu Wagner

HABER MERKEZİ

Rusya'da, Wagner Grubu'nun lideri Yevgeni Prigojin, Rostov'dan ayrıldığı Pazar gününün ilk saatlerinden bu yana ilk kez konuştu.

İHA'da yer alan habere göre, Rus ordusuna katılmayı kabul etmediklerini hatırlatan Yevgeni Prigojin, Wagner Grubu'nun 1 Temmuz itibarıyla varlığına son vereceğini duyurdu.

Prigojin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kimse Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmedi. Hiç saldırganlık göstermedik ama füzelerle ve helikopterlerle vurulduk. Wagner, 1 Temmuz itibariyle varlığına son verecek.

WAGNER İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde sıkı güvenlik önlemlerini artırmıştı. Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti.

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek" ifadesini kullanmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv