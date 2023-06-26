Prigojin açıkladı: Wagner varlığına son veriyor

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Rusya'da, Wagner Grubu'nun lideri Yevgeni Prigojin, Rostov'dan ayrıldığı Pazar gününün ilk saatlerinden bu yana ilk kez konuştu.

İHA'da yer alan habere göre, Rus ordusuna katılmayı kabul etmediklerini hatırlatan Yevgeni Prigojin, Wagner Grubu'nun 1 Temmuz itibarıyla varlığına son vereceğini duyurdu.

Prigojin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kimse Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmedi. Hiç saldırganlık göstermedik ama füzelerle ve helikopterlerle vurulduk. Wagner, 1 Temmuz itibariyle varlığına son verecek.

WAGNER İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde sıkı güvenlik önlemlerini artırmıştı. Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti.

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek" ifadesini kullanmıştı.