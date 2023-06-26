Kürdistan Chronicle dergisinin yeni sayısı çıktı

ERBİL (K24)

Kürdistan Chronicle dergisinin yeni sayısı Invest Kurdistan ekiyle yayınlandı.

Kürdistan Bölgesi’nde aylık yayın hayatına başlayan Kürdistan Chronicle dergisinin 4’üncü sayısı farklı alanlarda makalelerle yayınlandı.

Siyaset, tarih, kültür ve ekonomi konularının işlendiği dergide çok sayıda uzmanın makaleleri yer alıyor.

32 farklı dosyanın yer aldığı derginin son sayısında, Barzani Ulusal Anıtı’nın açılışı da işleniyor.

Geçtiğimiz günlerde açılan İnvest Kürdistan’ı da konu edinen dergi, tüm yönleriyle Kürdistan Bölgesi’ni bölge ülkeleri ve dünyaya İngilizce yayınlarla aktarmayı hedefliyor.