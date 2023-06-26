Politika

Neçirvan Barzani, Alman yetkiliyle iklim değişikliğini görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Berlin’deki görüşmede iklim değişikliği, su krizi ve kuraklık konuları ele alındı.
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avrupa Franziska Brantner Neçirvan Barzani

BERLİN (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Alman Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı Franziska Brantner ile ortak iş birliğini görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Berlin’deki görüşmede iklim değişikliği, su krizi ve kuraklık konuları ele alındı.

Açıklamada, “Irak'ın dış desteğe, yardıma ve uzmanlığa ihtiyaç duymasına neden olan iklim değişikliği, su kıtlığı, kuraklık ve çölleşme ele alındı” denildi.

Görüşmede taraflar Irak’a yardım etmenin önemine vurgu yaptı.

Ayırca göürşmede, yenilenebilir enerji alanında, petrole olan bağımlılığı azaltmak ve Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde özel sektörü ve Alman yatırımını teşvik etmenin önemine vurgu yapıldı

 

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