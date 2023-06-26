Esad’dan Suriyeli sığınmacılar mesajı: Konunun politize edilmesi kabul edilemez

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Suriye Devlet Başkanlığı İdaresi, Esad'ın Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile görüştüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre Esad, Suriyelilerin vatanlarına dönüşüyle ilgili sorunu gündeme getirerek bu konunun politize edilmesinin kabul edilemez olduğunu ve Suriyelilerin evlerine güvenli şekilde dönmesinin hükümetin en yüksek önceliği olduğunu vurguladı.

Sorunun çözümünün Suriye'nin, yerleşim yerlerindeki altyapının yeniden inşa süreciyle bağlantılı olduğunu kaydeden Esad, hükümet olarak bu yönde çok sayıda önlem aldıklarını ve vatandaşların evlerine dönüşüne katkı sunacak çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.