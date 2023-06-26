Biden: Batı, Wagner isyanına karışmadı

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Basın toplantısında konuşan Biden, ABD'nin olup bitenlere verilecek yanıt konusunda "kilit müttefikleriyle" koordinasyon içinde olduğunu ve hepsinin aynı fikirde olmasının "kritik" olduğunu söyledi.

Biden, "Putin'e bu konuda Batı'yı ve NATO'yu suçlamak için hiçbir bahane vermediğimizden emin olduk" dedi ve ekledi:

"Bizim bununla hiçbir ilgimiz yok, bu Rus sistemi içindeki bir mücadelenin parçasıydı."

Biden konuşmasında, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile konuştuğunu ve Moskova'da ne olursa olsun ABD'nin Kiev'i desteklemeye devam edeceğini söylediğini de sözlerine ekledi.

PRİGOJİN: PROTESTO İÇİN YÜRÜDÜK, HÜKÜMETİ DEVİRMEK İÇİN DEĞİL

Öte yandan Paralı askerlik şirketi Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin, Cumartesi günkü isyanın ardından geri çekilmesi sonrasında ilk mesajını paylaştı.

11 dakikalık sesli mesajında Prigojin kimsenin Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmediğini ve şirketinin 1 Temmuz'da varlığını sona erdirmek zorunda olduğunu söyledi.

Prigojin, askerlerinin Moskova'ya yürüyeceğini ilan etme amacının "Rusya'nın liderliğini devirmek olmadığını" söyledi.

Prigojin, "Yürüyüşün amacı Wagner'in yok edilmesini önlemek ve profesyonel olmayan eylemleriyle çok sayıda hata yapan yetkililerden hesap sormaktı" dedi.

Wagner'in "Rus havacılığını vurmak zorunda kaldıkları" için üzgün olduğunu ve "Rus askerlerinin kanının dökülmesini önlemek için" geri döndüklerini söyledi ve ekledi:

"Protestomuzu göstermek için yürüdük, hükümeti devirmek için değil."

İsyanını durdurmak için yapıldığı bildirilen anlaşmanın şartları hakkında da konuşan Prigojin, paralı asker grubunun 1 Temmuz'da kapatılıp Savunma Bakanlığı’na dahil edilmesi kararına “kategorik olarak karşı olduğunu" ve komutanların Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalama talebini reddettiklerini söyledi.

LAVROV: WAGNER’İN OPERASYONLARI DEVAM EDECEK

Bu arada Reuters'ın TASS haber ajansından aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Wagner ile ilişkilerinin yanında Moskova ile de resmi bağlantılarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki yüzlerce görevli eğitmen olarak çalışıyor. Bu çalışmalar elbette devam edecektir" ifadelerini kullandı.

“BATILI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNİN OLASI DAHLİ ARAŞTIRILIYOR”

Lavrov, ayrıca Rusya istihbarat servisinin Yevgeniy Prigojin liderliğindeki Wagner'in 'silahlı isyanı'nda 'Batılı istihbarat teşkilatlarının rolü olup olmadığını araştırdığını söyledi.

Russia Today'e (RT) konuşan Lavrov, ABD Büyükelçisi Lynne Tracy'nin dün Rus yetkililerle konuştuğunu, ABD'nin söz konusu isyanda dahli olmadığının 'sinyallerini' verdiğini ve bunu Rusya'nın iç meselesi olarak nitelendirdiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını 'vatana ihanet' olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Günün sonunda Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.