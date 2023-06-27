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Urfa'da yol verme kavgası: 8 yaralı

Urfa’nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
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kürdistan Urfa Siverek tartışma kavga

HABER MERKEZİ

Üstüntaş Mahallesi’ne bağlı Çerci Mezrası'nda iki araçta bulunan akraba aileler arasında yol verme tartışması yaşandı.

Tartışma kısa sürede taş, sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada her iki aileden 8 kişi vücutlarından aldıkları darbelerle yaralanırken, kavgada iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Diğer mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma köyde ve Hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (Kaynak: İHA)

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