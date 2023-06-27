Politika

Rusya: Ukrayna'da topçu mühimmat depolarını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait topçu mühimmat depolarının, Rus ordusunca yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu bildirdi.
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HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki faaliyetlerine ilişkin başkent Moskova’da açıklamalarda bulundu.

Rusya ordusunun Ukrayna’da saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, “Rusya Silahlı Kuvvetleri gece, Batılı ülkelerden Ukrayna’ya verilen mühimmatların da bulunduğu topçu mühimmat depolarına yönelik denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla seri saldırı düzenledi. Saldırının hedeflerine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” dedi.

BİLANÇOYU AÇIKLADI

Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 444 uçak, 240 helikopter, 4 bin 798 insansız hava aracı, 426 hava savunma füze sistemi, 10 bin 356 tank ve zırhlı araç, 1131 çok namlulu roketatar, 5 bin 238 obüs ve havan topu ile 11 bin 197 özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

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