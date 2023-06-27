Cafer Eminki: KDP ile KYB arasındaki çatlak Kürdistan Bölgesi'ne zarar veriyor

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel İlişkiler Sorumlusu Cafer Eminki, KYB ile KDP görüşmelerin önemine dikkat çekti.

İki parti arasındaki koordinasyonun çok önemli olduğunu belirten Eminki şöyle konuştu:

“KDP, Kürdistan Bölgesi'ndeki bölünmeyi engellemek için büyük çaba sarf ediyor. İki parti arasındaki çatlak Kürdistan Bölgesi'ne zarar veriyor, ittifakın tekrarlanması çok önemlidir. Siyasi güçler arasında koordinasyon ve işbirliği konusunda başarılı bir deneyime sahibiz. KYB ile iyi bir müzakere aşamasından geçtik ve seçimlerin sonucu üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Demokratik süreç yeniden canlandırılmalıdır ve bu da seçimlerle yapılacaktır."

Eminki, “Irak Yüksek Seçim Komisyonu'nun iki seçimi bir arada yapabileceğine inanıyoruz. Kürdistan Bölgesi ve il meclisi seçimlerinin bir arada yapılması için görüşmeler yapılıyor” dedi.

“Seçimler partilerin değil, Kürdistan Bölgesi'nin çıkarınadır. Geriye gitmiyoruz, geleceğe bakıyoruz” diyen KDP Genel İlişkiler Sorumlusu, il meclisi seçimleriyle ilgili de şunları söyledi:

“Kürdistani bölgelerde ortak listemiz yok ama ortak liste olması önemli. Ortak listeden önce ulusal bir anlaşma imzalamak gerekiyor. Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde de ortak liste olmasını talep ettik.”

Cafer Eminki son olarak, “KDP hiçbir zaman çoğunluğa veya azınlığa inanmadı ve bunu kullanmadı. KDP'nin sabır siyaseti birçok büyük sorunun önüne geçmiş, mesajında her zaman dürüst olmuştur ve işbirliğine yürekten inanmaktadır” şeklinde konuştu.