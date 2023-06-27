Spor

Ballon d'Or'un bu seneki favorileri belli oldu

Goal dergisi, bu seneki Ballon d'Or ödülü için favori olan 20 futbolcuyu belirledi.
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dünya Ballon dOr favoriler liste

HABER MERKEZİ

Yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülü için bu sene favori olan 20 futbolcu belli oldu.

Sıralamada yer verilen ilk 10 isim şöyle:

1 - Lionel Messi (Inter Miami)

2 - Erling Haaland (Manchester City)

3 - Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

4 - Vinicius Jr (Real Madrid)

5 - Kevin De Bruyne (Manchester City)

6 - Rodri (Manchester City)

7 - İlkay Gündogan (Barcelona)

8 - Victor Osimhen (Napoli)

9 - Robert Lewandowski (Barcelona)

10 - Julian Alvarez (Manchester City)

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