Ballon d'Or'un bu seneki favorileri belli oldu

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Yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülü için bu sene favori olan 20 futbolcu belli oldu.

Sıralamada yer verilen ilk 10 isim şöyle:

1 - Lionel Messi (Inter Miami)

2 - Erling Haaland (Manchester City)

3 - Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

4 - Vinicius Jr (Real Madrid)

5 - Kevin De Bruyne (Manchester City)

6 - Rodri (Manchester City)

7 - İlkay Gündogan (Barcelona)

8 - Victor Osimhen (Napoli)

9 - Robert Lewandowski (Barcelona)

10 - Julian Alvarez (Manchester City)