Politika

Wagner krizinde son durum: Ellerindeki ekipmanı devretmeye hazırlanıyorlar

Rus paralı asker grubu Wagner’in elindeki ekipmanı Savunma Bakanlığına devretmeye hazırlandığı bildirildi.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
dünya Rusya Wagner Grubu kriz

HABER MERKEZİ

RIA haber ajansının yaptığı açıklamada, paralı askerlerin hafta sonu kısa süreli isyanı sona erdirmesinin ardından, Rusya'nın paralı Wagner grubunun ağır askeri teçhizatı Savunma Bakanlığına teslim etmeye hazırlandığını bildirdi.

Wagner mensuplar Cumartesi günü Moskova'ya ilerleyerek, Ukrayna'daki savaşın kötü idare edilmesi iddiasıyla Rusya'nın askeri liderliğinin görevden alınmasını talep etti.

Daha sonra isyanlarını aniden sona erdirdiler ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun aracılık ettiği bir anlaşma uyarınca üsse geri döndüler.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Wagner mensuplarına Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapmayı, evlerine dönmeyi veya Belarus’a gitmeyi teklif etmişti.

“İsyanın organizatörleri, vatana ihanet ettikten sonra yanındakilere de ihanet ettiler” diyen Putin şu ifadeleri kullanmıştı:

“İsyancılar, askerlerin birbirlerini öldürmesini istiyordu. Kiev de böyle bir sonuç bekliyordu. Canlarını feda eden kahraman pilotların cesareti korkunç sonuçlara karşı korudu. Wagner savaşçılarının büyük kısmı vatanseverler, onlar bilmeden kullanıldılar. Doğrudan benim emrim üzerine kan dökülmesini önleyecek kararlar alındı.”

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