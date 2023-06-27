Politika

İran sınır alayına saldırı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan'da sınır alayına düzenlenen silahlı saldırıda bir astsubay hayatını kaybetti.
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İran İran silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde sınır noktasından ülkeye girmeye çalışan silahlı kişiler sınır alayına saldırdı.

Saldırı sonrasında çıkan çatışmada sınır muhafızlarından bir astsubay hayatını kaybetti.

Sınır birliğine saldırı düzenleyen söz konusu grup hakkında bilgi verilmedi. Ancak bölge zaman zaman ülkede “terör örgütü” kabul edilen "Ceyşul Adl" adlı örgüt ile güvenlik güçleri arasında çatışmalara sahne oluyor.

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