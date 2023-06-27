Politika

İran 4 siyasi tutukluyu Kürdistan Bölgesi’ne teslim ediyor

İran bugün Haci Omeran Sınır Kapısı üzerinden 4 siyasi tutukluyu Kürdistan Bölgesi’ne teslim ediyor.
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kürdistan İran Kürdistan Bölgesi siyasi tutuklular

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi’nin İran’la İlişkiler Sorumlusu Abdullah Akreyi, Kürdistan Bölgesi vatandaşı 4 tutuklunun 1 yıl 2 aydır İran’da cezaevinde bulunduğunu söyledi.

Tutuklu yakınlarının Kürdistan Bölgesi mercilerine birkaç kez başvurduğunu ve serbest bırakılmalarını talep ettiklerini belirten Akreyi, İran makamlarıyla irtibata geçildiğini ve serbest bırakılacaklarına dair olumlu yanıt verdiğini ancak teknik nedenlerden dolayı süreçte gecikme yaşandığını ifade etti.

Akreyi, söz konusu 4 tutuklunun siyasi sebeplerle tutuklandığını ve siyasi bir kararla da serbest bırakıldıklarını kaydetti.

Akreyi, Kürdistan Bölgesi ile İran ilişkilerinin her alanda iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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