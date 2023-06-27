Rusya: Wagner lideri Prigojin’in nerede olduğunu bilmiyoruz

HABER MEKREZİ

Kremlin'den yapılan açıklamada "Prigojin'in nerede olduğunu bilmiyoruz, Putin orduya hitap edecek" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner mensuplarının ayaklanması sırasında görev başında olan asker ve kolluk kuvvetlerine hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler bir iç savaş yaşanmasının önünü kestiniz” dedi.

Putin, "Ordu ve halk isyancıların yanında olmadı. İsyanı bastırmak için Ukrayna'da savaşan birlikleri çekme ihtiyacı duymadık" İfadelerini kullandı.

Rusya Ulusal Muhafızları'nın Başkanı Viktor Zolotov, Moskova'yı ağır silahlı isyancılara karşı savunmak zorunda kalma noktasına gelinmesinin ardından, Rusya Ulusal Muhafızları'nın ağır silahlar ve tanklarla donatılacağını söyledi

Zolotov, hafta sonu kısa süren isyanı gerçekleştiren Wagner paralı askerlerinin Rusya'nın başkentine ulaşmış olsalardı bile Moskova'yı alamayacaklarını da söyledi.

Wagner lideri Prigojin'in hafta sonu başlattığı isyan girişimi Belarus aracılığıyla sona ermişti.

Kremlin, Prigojin'in hakkındaki suçlamaların düşürülmesi karşılığında Belarus'a gideceğini açıklamıştı.

Öte yandan RIA haber ajansı paralı askerlerin hafta sonu kısa süreli isyanı sona erdirmesinin ardından, Wagner grubunun ağır askeri teçhizatı Savunma Bakanlığına teslim etmeye hazırlandığını bildirdi.