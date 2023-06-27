Politika

Başbakan’dan Miçotakis’e kutlama mesajı

Başbakan Mesrur Barzani, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i yeniden başbakan olarak seçilmesi dolayısıyla kutladı.
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kürdistan Mesrur Barzani Kiriakos Miçotakis Yunanistan

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i yeniden başbakan olarak seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınlayan Başbakan Mesrur Barzani, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i yeniden başbakan olarak seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Başbakan şu ifadeleri kullandı:

“Başbakan Kiriakos Miçotakis’i yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederim. Ortaklığımızı ve insanlar arası bağlarımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum. Önceliklerimiz uyumlu ticaret, yatırım ve bilgi paylaşımı”

Miçotakis’in partisi, ülkede yapılan seçimlerde oyların yüze 44’ünden fazlasını almayı başarmıştı.

 

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