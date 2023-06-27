Başbakan’dan Kurban Bayramı mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kurban Bayramı’nın gelişi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Başbakan Mesrur Barzani, yayımladığı mesajında, “Mübarek Kurban Bayramının gelişi dolayısıyla Kürdistan Bölgesi, Irak ve dünyadaki tüm Müslümanları en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Peşmergeler, iç güvenlik güçlerinin yanı sıra şehit ve Enfal kurbanlarının yakınlarının bayramını özel olarak kutlayan Başbakan, “Bayram ve tatil günlerini huzurlu ve mutlu bir atmosferde geçirmenizi dilerim” ifadelerini kullandı.

Başbakan mesajını şöyle sürdürdü:

“Bayramın ülkemize birlik, hoşgörü, mutluluk ve daha fazla ilerleme getirmesini, bölge ve dünya genelinde barış ve istikrarı sağlamasını temenni ederim. Kurban Bayramınız mübarek olsun, Allah Kürdistan'ı korusun.”