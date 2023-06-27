Başkan Barzani’den bayram mesajı: Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarına tebriklerimi sunuyorum

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kurban Bayramı’nın gelişi dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.

Başkan Mesud Barzani yayınladığı yazılı mesajda, “Mübarek Kurban Bayramı’nın gelişi dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarına tebriklerimi sunuyorum” dedi.

“Şehitlerin onurlu ailelerini, kahraman Peşmergeleri ve tüm sevgili Kürdistan vatandaşlarını tebrik ediyorum” diyen Başkan Barzani, “Bu mübarek vesileyle yüce Allah'tan tüm Kürdistan halkına hayır, bereket ve selamet niyaz ediyorum. Bu mübarek vesilenin bölgemize ve dünyaya istikrar ve birlik getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani mesajını, “Bayramınız kutlu olsun, hep esenlikte kalın” ifadeleriyle bitirdi.