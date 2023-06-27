Neçirvan Barzani’den bayram mesajında, yeni bir sayfa açılması çağrısı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani yazılı mesajında, Kürdistan, Irak ve tüm dünya Müslümanlarının bayramını tebrik etti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi taraflara yeni bir sayfa açma çağrısında bulunana Neçirvan Barzani, “Bayramı hoşgörü, barış ve uzlaşma mesajını kucaklayarak, ilişkilerimizi tazelemek ve birlikte yeni bir sayfa açmak için bir fırsata çevirelim” dedi.

Neçirvan Barzani şöyle devam etti:

“Kürdistan halkı her şeyden önce siyasi partilerden bu bayramın birlik ve beraberlik içinde, birlikte daha güzel bir geleceğe yürümemiz edebilmemiz için bir fırsata çevrilmesini bekliyor. Hepimiz bu beklentiyi karşılayalım. Hepinizin bayramı kutlu olsun, tüm yıllarınız güzel geçsin.”