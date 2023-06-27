Politika

Neçirvan Barzani’den bayram mesajında, yeni bir sayfa açılması çağrısı

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani yazılı mesajında, Kürdistan, Irak ve tüm dünya Müslümanlarının bayramını tebrik etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Neçirvan Barzani Kurban Bayramı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani yazılı mesajında, Kürdistan, Irak ve tüm dünya Müslümanlarının bayramını tebrik etti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi taraflara yeni bir sayfa açma çağrısında bulunana Neçirvan Barzani, “Bayramı hoşgörü, barış ve uzlaşma mesajını kucaklayarak, ilişkilerimizi tazelemek ve birlikte yeni bir sayfa açmak için bir fırsata çevirelim” dedi.

Neçirvan Barzani şöyle devam etti:

“Kürdistan halkı her şeyden önce siyasi partilerden bu bayramın birlik ve beraberlik içinde, birlikte daha güzel bir geleceğe yürümemiz edebilmemiz için bir fırsata çevrilmesini bekliyor. Hepimiz bu beklentiyi karşılayalım. Hepinizin bayramı kutlu olsun, tüm yıllarınız güzel geçsin.”

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv