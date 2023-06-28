Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 4 ölü, 40 yaralı

HABER MERKEZİ

Salı akşamı yerel saatle 19.30'da düzenlenen saldırıda bir restoran ve alışveriş merkezi de vuruldu.

BBC'ye konuşan Belçikalı gazeteci Arnaud De Decker de, saldırıdan birkaç dakika önceye kadar restoranda olduğunu söyledi.

De Decker, "Enkazın altında hala insanlar var çünkü orası büyük bir restoran. Görevliler onları kurtarmaya çalışırken, enkaz altındaki insanların çığlıklarını duyabiliyorum" dedi.

Belçikalı gazeteci askerler, gazeteciler ve gönüllülerin de gittiği popüler restoranda 80 kişinin olabileceğini, bu nedenle ölü sayısının artmasından korktuğunu söyledi.

Hayatını kaybedenler arasında 17 yaşında bir kız çocuğunun olduğu bildiriliyor. Yetkililer, yaralananlar arasında da 8 aylık bir bebeğin ve üç yabancının da olduğunu açıkladı.

ZELENSKIY: TÜM RUS KATİLLER VE TERÖRİSTLER YARGILANMALI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, bu tip saldırıların dünyaya, Rusya'nın mutlaka yenilgiye uğratılması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Zelenskiy, "Tüm Rus katiller ve teröristler yargılanmalı" diye konuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Rusya, "zalim saldırıları" nedeniyle kınandı.

Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamıştı.

Yaklaşık 150 bin nüfuslu Kramatorsk şehri, işgalle birlikte birçok kez füze saldırılarına hedef oldu.

Kent Ukrayna'nın kontrolünde olsa da, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerden sadece 30 kilometre uzaklıkta ve cephe hattında.

Kramatorsk'ta 8 Nisan 2022'de kentte tren istasyonuna düzenlenen saldırıda 60'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya'nın son saldırısı öncesi ise Ukrayna lideri Zelenskiy karşı saldırılarının tüm cephelerde başarıyla sürdüğünü söylemişti.