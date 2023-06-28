Politika

Trump: Seçilirsem komünist ve Marksistler ABD'ye giremeyecek

Eski ABD Devlet Başkanı Donald Trump seçilmesi halinde komünist ve Marksist ideolojik grupların, ülkeye girişini engelleyeceğini duyurdu.
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ABD Donald Trump

HABER MERKEZİ

Trump, İnanç ve Özgürlük Koalisyonu'nun, Washington'daki konferansında yaptığı konuşmada, 'Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 212 (f) maddesini' kullanarak, komünist ve Marksist ideolojik grupların ülkeye girişini engelleyeceğini kaydetti.

ABD'ye gelenlerin 'ülkeyi sevmesi' gerektiğini belirten Trump, ideolojik grupları ülkeden uzak tutacaklarını dile getirdi, ABD'de yaşayan komünist ve Marksistlere yönelik kısıtlayıcı yeni bir yasa olması gerektiğini savundu.

Washington DC merkezli bir düşünce kuruluşu olan Göçmenlik Çalışmaları Merkezi üyesi Andrew Arthur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halihazırda ABD göçmenlik yasasının Komünist Parti üyesi kişilerin vatandaşlık veya yeşil kart sahibi olmasını yasakladığını belirtti.

Arthur, Trump'ın konuşmasında atıf yaptığı Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 212 (f) maddesinin ayrıntılarına değinerek, komünist ve Marksistlerin ülkeye girişlerinin engellenmesi için maddedeki 'ABD'nin çıkarlarına zarar verecekse' ifadesinden yola çıkılmak istendiğini aktardı.

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