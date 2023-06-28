İsveç polisinden cami önünde Kuran yakma eylemine izin

HABER MERKEZİ

İsveç polisi, Kurban Bayramı'nın başladığı gün Stockholm'deki caminin önünde Kuran yakmanın planlandığı bir protesto için izin verdiklerini söyledi.

İsveç basını söz konusu eylemin yerel saat ile 13.30'da gerçekleşeceğini ve güvenlik güçlerinin kent dışından takviye kuvvet istediklerini yazdı.

İsveç'in aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan benzer bir eyleme imza atmıştı.

Paludan'ın eyleminin ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez" demişti.