Politika

İsveç polisinden cami önünde Kuran yakma eylemine izin

İsveç polisi, başkent Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa İsveç Kuran-ı Kerimin yakılması

HABER MERKEZİ

İsveç polisi, Kurban Bayramı'nın başladığı gün Stockholm'deki caminin önünde Kuran yakmanın planlandığı bir protesto için izin verdiklerini söyledi.

İsveç basını söz konusu eylemin yerel saat ile 13.30'da gerçekleşeceğini ve güvenlik güçlerinin kent dışından takviye kuvvet istediklerini yazdı.

İsveç'in aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan benzer bir eyleme imza atmıştı.

Paludan'ın eyleminin ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez" demişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv