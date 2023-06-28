Kerkük için Kürtlere birlik çağrısı

KERKÜK (K24)

Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani Bölgeler Kurulu Başkanı Fehmi Burhan yaptığı açıklamada, bayramda sonra bölgedeki tüm çiftçilerle birlikte gelecekte yürütecekleri çalışmaları belirleyeceklerini ifade etti.

Fehmi Burhan, “Kerkük’ün Kürt ve Türkmen çiftçilerinin mesajı Iraklı yöneticilere ulaşmıştır. Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak bizler de Kerküklü çiftçilerin durumuyla ilgili Irak kurumlarını bilgilendirdik. Hiç kimse bu meşru davaya karşı çalışmıyor ancak çözüm için de fiili adımlar atılmıyor” dedi.

Yaşanan sorunun sebeplerinden birinin de Kürdistan siyasilerinin söylemlerinin farklılaşması olduğunu kaydeden Burhan, “Kürt siyasi liderliği, Kerküklü çiftçilerin içinde bulunduğu durumun aşılması ve savunma için ortak bir söylem geliştirmeli” diye konuştu.