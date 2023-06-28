Politika

Deyr ez-Zor’da DAİŞ saldırısı: 1 asayiş üyesi hayatını kaybetti

DAİŞ, Suriye'nin Deyr ez-Zor vilayetinde karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadın Asayiş üyesini hedef aldı.
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suriye DAİŞ Deyr ez-Zor DSG

HABER MERKEZİ

DAİŞ’in Suriye’nin Deyr ez-Zor vilayetinde düzenlediği saldırıda Rojava'daki Özerk Yönetim’in İç Asayiş Güçleri’nin kadın bir üyesi hayatını kaybetti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) haberine göre, saldırı iki kişi tarafından düzenlendi.

Haberde, DAİŞ üyesi olduğu düşünülen ve motosiklet kullanan iki kişinin, Deyr ez-Zor'un doğusundaki Al Basira yakınlarında karşıdan karşıya geçtiği sırada kadın Asayiş üyesini hedef aldığı belirtildi. Kadının olay yerinde öldüğü belirtildi.

DAİŞ’e karşı Irak'ta 2017'de, Suriye'de 2019'da zafer ilan edilmesine rağmen, örgütün militanları münferit saldırılarını sürdürüyor.

SOHR'a göre DAİŞ, Suriye'de 2023 başından bu yana 89 saldırı düzenledi. Bu saldırılarda en az 10 sivil, Demokratik Suriye Güçleri ve Asayiş'ten de en az 44 kişi öldü.

 

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