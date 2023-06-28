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Diyarbakır’daki silahlı kavgada dört kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan silahlı kavgada, 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.
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kürdistan Diyarbakır yenişehir silahlı kavga

HABER MERKEZİ

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, öğle saatlerinde iki grup arasında yan bakma bahanesiyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada isimleri öğrenilmeyen 1’i ağır, 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavgada ağır yaralanan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Kaynak: Duvar)

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