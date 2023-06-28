WHO: Avrupa'da 36 milyon insan uzun süreli Covid-19 semptomlarıyla yaşıyor

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre Avrupa’da 36 milyon insan uzun süredir Covid-19 semptomlarıyla hala yaşamını sürdürüyor.

Tıp dünyasında, “uzun Covid”, enfeksiyondan kurtulduktan sonra bile devam eden semptomları karakterize eden bir durum olarak tanımlanıyor.

Yorgunluk, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, öksürük, baş dönmesi ve daha fazlasını içeren belirtiler, uzun süreli Covid semptomları olarak değerlendiriliyor.

COVID-19 GEÇİREN 30 KİŞİDEN BİRİ NORMAL HAYATA DÖNMEKTE HALA ZORLANIYOR

WHO Avrupa Bölgesi Direktörü Doktor Kluge, uzun Covid ile ilgili yaptığı son açıklamada, ellerindeki verilere göre Covid-19 geçiren 30 kişiden birinin normal hayata dönmekte hala zorlandığını söyledi.

Uzun Covid ile ilgili ellerindeki verilerin hala yetersiz olduğundan şikayet eden Kluge, “Uzun Covid hastalarından gelen şikayetleri dinliyoruz ve içinde bulundukları durum hakkında farkındalık yaratmak için çalışıyoruz. Ancak bunu anlamak için çok daha fazlasının yapılması gerektiği açık.” dedi.

UZUN SÜRELİ COVID, AKUT COVID-19 ENFEKSİYONLARININ YAKLAŞIK YÜZDE 10'UNDA MEYDANA GELİYOR

Salgının başlarında, hastalar ilk Covid-19 enfeksiyonlarından sonra bazen ciddiye alınmayan nüksetmeler veya yeni semptomlar hissettiklerini rapor etti.

Yakın tarihli bir araştırma, uzun süreli Covid'in, akut Covid-19 enfeksiyonlarının yaklaşık yüzde 10'unda meydana geldiğini ortaya koydu.

UZUN SÜRELİ COVID HASTASI ANLATIYOR

Hollanda’da hastanede Covid-19 hastalarına bakan bir serviste çalışan pratisyen doktor Fen van Rhijn, 2022 yılı mart ayında kendisi de virüse yakalandı.

32 yaşındaki dahiliye asistanı, salgına yakalanmadan önce bu hastalığın yaşam kalitesini büyük ölçüde değiştireceğinden tamamen habersizdi.

Haftalarca Covid-19'dan mağdur olan genç kadın, hastanede işine geri dönmeye çalışmasına rağmen, baş dönmesi ve nefes darlığından şikayetçi olmaya başladı.

Hollanda'nın Ede şehrinde yaşayan van Rhijn, aylar sonra aile doktorundan ayağa kalkmaya çalıştığında kalp atışları hızlandığı ve 22 saatini yatarak geçirmek zorunda kaldığı için resmi rapor almak zorunda kaldı.

Euronews Next'e konuşan van Rhijn, "Ben hastalık öncesi tamamen sağlıklıydım. Kısa mesafeli maraton bile koşabilirdim, yedi gün üst üste 12 saat çalışabilirdim. Hasta insanlar hakkında, bana asla böyle bir şey olamaz gibi yanlış bir duyguya sahiptim. Ama şimdi ben böyleyim çünkü kimse bu hastalığı seçmiyor. Ama herkesin başına gelebiliyor” diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Van Rhijn'in doktoru önce hastanede uzun saatler geçirmesi nedeniyle hastasının tükenmişlik sendromu yaşadığını düşündü.

Van Rhijn, "Tükenmişlik sendromu yaşadığınızda, ayakta durduğunuzda göğüs ağrısı çekmezsiniz veya bulaşık makinesini doldurduğunuzda çok başınız dönmez ve günün geri kalanında tamamen yorgunluk gibi belirtiler yaşamazsınız. Ne zaman tuvalete gitmek için kalksam, vücudum koştuğunu sanıyor... bu da benim yaşamamı zorlaştırıyor” dedi.

COVID-19 SALGINI SAĞLIK HİZMETLERİNİ AKSATTI

WHO Avrupa Bölgesi Acil Durum sorumlularından Doktor Catherine Smallwood, Euronews Next’in sağlık sistemlerinin ve çalışanların salgın sonrası yaşadıklarıyla ilgili sorusuna verdiği yanıtta, “hala atılması gereken çok adım olduğunu” söyledi.

Doktor, hemşire ve aynı zamanda halk sağlığı araştırmaları ve laboratuvar testleri yürüten kişiler de dahil olmak üzere sağlık çalışanlarının son üç yıldır yaşadıkları sıkıntılara dikkat çeken Smallwood, bu kişilerin daha iyi, daha güçlü bir şekilde iyileşmelerinin gerektiğini vurguladı.

Smallwood, Avrupa bölgesindeki beş ülkeden birinde, çoğu sağlık hizmetlerinde hala önemli aksaklıklar olduğunu belirterek, bu nedenle, daha atılması gereken önemli adımlar olduğu uyarısını yaptı

WHO, 5 Mayıs’ta Covid-19'u küresel halk sağlığını tehdit eden bir salgın olmaktan çıkardı. Bununla birlikte her hafta bine yakın kişi hala Covid-19’dan hayatını kaybediyor.