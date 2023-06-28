Titanik batığı çevresinde kaybolan turistik deniz aracının enkazı kıyıya çıkarıldı

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Titan denizaltısının enkazı Çarşamba günü Kanada'nın St John's kentindeki Horizon Arctic gemisinden indirildi.

Fotoğraflarda, vinçlerle kamyonlara yüklenmeden önce, muşambalarla kaplı metal parçaları görülüyordu.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının da bulunduğunu söyledi.

Denizaltındaki beş kişinin tamamı, 18 Haziran'da Kuzey Atlantik Okyanusu’nda 3.800 metre derinlikte bulunan ünlü geminin enkazını görmek için dalışa geçtikten yaklaşık 90 dakika sonra patlaması sonucu öldü.

Denizaltında iki titanyum uç kapağı ve bunların arasında bir karbon fiber silindir bulunuyordu.

BBC bilim muhabiri Jonathan Amos, Çarşamba günü karaya çıkarılan enkazda, denizaltının camsız pencerelerinin yanı sıra ucundaki ekipman bölmesinin, iniş takımının ve iki arka kapağının yer aldığını bildirdi.

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı’ndan gelen son güncellemeye göre, şimdiye kadar Titanik'in pruvasına yakın bir bölgede yüzer halde beş büyük enkaz parçası bulundu.

Teşkilat, Titan felaketinin nedenlerine yönelik bir soruşturma başlattı. Soruşturma henüz başlangıç aşamasında.

Yetkililer, patlamaya neyin sebep olduğunu tespit etmeye çalışacaklarını ve gelecekteki trajedileri önlemek için tavsiyelerde bulunacaklarını söylediler.

Dalışı organize eden OceanGate'in başkanı 61 yaşındaki Stockton Rush, 58 yaşındaki İngiliz kaşif Hamish Harding, 48 yaşındaki Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman Dawood ve 77 yaşındaki Fransız dalgıç Paul-Henry Nargeolet olayda öldü.

OceanGate o zamandan beri güvenlik uygulamaları nedeniyle eleştirildi. Eski çalışanlar, düzenlemeye tabi olmayan Titan denizaltısı hakkında bir dizi endişe duyduklarından bahsetmişti.

BBC tarafından görülen e-posta mesajlarında Rush, daha önce bir uzmanın güvenlik endişelerini "yeniliği durdurmak için bir güvenlik argümanı öne sürmeye çalışan sektör oyuncularından bıktığını" söyleyerek reddetmişti.

OceanGate geçen hafta yaptığı açıklamada, "bu kayıptan ötürü bitkin ve derinden yas tutan çalışanları için son derece üzücü bir dönem" olduğunu söyledi.