Fukuyama’dan K24’e: Yolsuzluk kalkınmanın önündeki engellerden biri

WASHINGTON (K24)

K24’e konuşan siyaset ve ekonomi uzmanı Francis Fukuyama, "Yolsuzluğun kalkınmanın önündeki engellerden biri olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ülkeleri her yıl yolsuzluk açısından derecelendiren Uluslararası Şeffaflık Örgütü'ne göre, çoğu ülke 10 yıldır yolsuzlukla mücadelede başarısız olurken, bu da halkın hükümetlere olan güvenini baltaladı.

Yetkili ve uzmanların katılımıyla Washington'da yolsuzlukla mücadele konulu bir konferans düzenlenirken, konferansa Irak ve Kürdistan Bölgesi'nden bir heyet katıldı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'ne göre Irak, 180 ülke arasında yolsuzluğun en fazla olduğu 157. ülke.

300'den fazla ekonomi ve kaynak yönetimi uzmanı, Washington'daki Dünya Bankası Grubu merkezinde yolsuzlukla mücadele yollarını tartıştı.

Uzmanlar, ülkeleri kasıp kavuran büyüyen fenomenden endişe duyarken, bu nedenle güveni yeniden tesis etme çabalarını yoğunlaştırmak istiyor.

K24’e konuşan siyaset ve ekonomi uzmanı Francis Fukuyama, "Yolsuzluğun kalkınmanın önündeki engellerden biri olduğunu düşünüyorum. Vergiler fakirden alınıp zengine gidiyor, bu da eşitsizliği artırıyor ve ekonomik büyümenin çıkarına değil” dedi.

Fukuyama, yolsuzluğun politik açıdan insanları karamsar yaptığını ve halkların hükümetlerine olan güvenlerini yitirdiklerini belirtti.