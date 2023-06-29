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Sadr'dan İsveç’in Bağdat Büyükelçisi’nin kovulması çağrısı

Sadr, İsveç’te Kur'an-ı Kerim’in yakılması eylemine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
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Irak Mukteda es-Sadr İsveç Kuran-ı Kerimin yakılması

HABER MERKEZİ

Irak’ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, Kur'an-ı Kerim’e yönelik eylem nedeniyle İsveç’in Bağdat Büyükelçisi'nin kovulması ve Büyükelçilik önünde protesto düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Sadr, İsveç’te Kur'an-ı Kerim’in yakılması eylemine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Ülkenin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi çağrısı yapan Sadr, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi'nin de kovulmasını istedi.

Sadr, Stockholm’de Kur'an-ı Kerim’e yönelik eylem gerçekleştiren Iraklının vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini belirterek, İsveç’in desteklediğini ifade ettiği “eşcinselleri simgeleyen” sözde bayrakların yakılması çağrısında bulundu.

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