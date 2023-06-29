Çipras, Syriza liderliğini bırakacağını açıkladı

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Pazar günkü genel seçimde bir kez daha ağır yenilgi alan eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, beklenen açıklamayı yaptı.

Yunanistan anamuhalefet lideri Aleksis Çipras, Atina'da düzenlediği basın toplantısında solcu parti Syriza'nın genel başkanlığını bırakacağını duyururken duygusal anlar yaşadı.

"Önemli kararların alınması gereken zamanlar vardır" diyen Çipras, Syriza'nın yeni liderinin belirlenmesi için seçim çağrısı yapacağını ve kendisinin aday olmayacağını belirtti.

25 Haziran genel seçiminde, Çipras'ın Syriza'sı yüzde 18'in biraz altında oy alırken, iktidardaki sağcı parti Yeni Demokrasi yüzde 40'ı aştı.

Sağcı Başbakan Kiryakos Miçotakis'in tek başına hükümet kurmaya yetecek milletvekili alamadığı için 5 hafta sonra yeniden sandığa çağırmasına vesile olan 14 Mayıs genel seçiminde de Yeni Demokrasi Syriza'ya 20 puandan fazla fark atmıştı.

Henüz 48 yaşındaki Çipras, Yunanistan'ın iflas etmemek için bir dizi uluslararası kurtarma paketiyle cebelleştiği ve Euro Bölgesi'nde kalmaya çalıştığı siyasi çalkantılı yıllar olan 2015-2019 arasında başbakan olarak görev yaptı.

Pek çok Yunanlının gözünde 'Yunanistan'ı eurodan çıkmanın eşiğine getiren, kemer sıkmayı kaldırma sözüyle seçildikten sonra daha sancılı kurtarma koşullarına imzalayarak U dönüşü yapan başbakan' olan Çipras'ın Miçotakis'e 5 seçim verdikten sonra parti liderliğini bırakması kaçınılmaz oldu.