Politika

Irak yargısı: İsveç’te Kur'an-ı Kerim’i yakan Iraklı iade edilsin

Irak Yüksek Yargısı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim’i yakan Irak asıllı Salwan Momika'nın ülkeye iade edilip yargılanması için harekete geçti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Irak İsveç Kuran-ı Kerimin yakılması iade talebi

HABER MERKEZİ

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim’i yakan Iraklının ülkeye geri getirilmesi ve yargılanması için gerekli kanuni işlemlerin yapılması talimatını verdi.

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu eylemin kınandığı ifade edildi.

İsveçli yetkililerin söz konusu eyleme izin vermesinin şaşırtıcı olduğu kaydedilen açıklamada, "Yapılan bu eylem Müslümanlara yönelik provokasyondur. Her türlü aşırıcılığa karşı uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Irak'taki Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı nedeniyle İsveç’in Bağdat Büyükelçisi'nin kovulması ve elçilik önünde protesto düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim’i yakmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv