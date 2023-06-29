Başbakan Mesrur Barzani: Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınıyorum

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Twitter’dan paylaşım yapan Başbakan, şu ifadeleri kullandı:

“Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınıyorum. Her yerde tüm kutsal kitaplara saygı gösterilmesini ve bir arada yaşamanın bozulmasının önlenmesini talep ediyorum.”

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim’i yakmıştı.