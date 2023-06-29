Başbakan Mesrur Barzani: Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınıyorum
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayıyla ilgili bir mesaj paylaştı.
Twitter’dan paylaşım yapan Başbakan, şu ifadeleri kullandı:
“Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınıyorum. Her yerde tüm kutsal kitaplara saygı gösterilmesini ve bir arada yaşamanın bozulmasının önlenmesini talep ediyorum.”
İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim’i yakmıştı.
سەرکۆنەی سووتاندنی قورئانی پیرۆز دەکەم. داواکارم هەموو کتێبە ئاسمانییە پیرۆزەکان رێزلێگیراوبن لە هەموو شوێنێک و رێگە بگیرێت لە تێکدانی پێکەوەژیان.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) June 29, 2023