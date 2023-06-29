Politika

Başkan Barzani’den Kuran-ı Kerim’in yakılmasına sert tepki

İsveç’te Kuran-ı Kerim’in yakılmasını şiddetle kınayan Başkan Barzani, bunun düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
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kürdistan Mesud Barzani Kuran-ı Kerimin yakılması kınama

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, İsveç’te Kuran-ı Kerim’in yakılmasına sert tepki gösterdi.

Kuran’ı Kerim’in yakılmasının düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Başkan Barzani, buna bir gerekçe de olamayacağını ifade etti.

Başkan Barzani şunları kaydetti:

"Kuran-ı Kerim’in gayrimeşru bir şekilde yakılması, düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği gibi, bunun hiçbir gerekçesi de olamaz. Bu olay tüm dünya Müslümanlarının duygularını yaralamıştır, bunu şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemler, birlikte yaşamın ruhuna aykırıdır ve karanlığın literatürü ile kin ve nefretin yayılmasına hizmet ediyor.Tüm taraflara düşen bunun engellemesidir."

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