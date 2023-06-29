Borell’den K24’e: Göçmen krizinin çözülmesi için savaşlar engellenmeli

BRÜKSEL (K24)

K24 muhabirinin sorularını yanıtlayan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ülkeler arasındaki çelişki ve uzlaşmazlıkların yasa dışı göçmenlerin artışıyla doğrudan ilişkisi olduğunu söyledi.

“Avrupa’da göçmen krizinin çözülmesi için savaşlar engellenmeli” diyen Josep Borrell, yasa dışı göçle mücadele için çaba harcanması ve kriz yaşayan ülkelere daha fazla ekonomik yardımda bulunulması gerektiğini belirtti.

Kendisinin göç sorununa dışarıdan baktığını belirten Borell, “Bu mesele krizin taraflarıyla ilgilidir ancak yarın bir kriz yaşanırsa bu daha fazla göç olacağı anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

İnsanların Avrupa sınırlarına ulaşmak için canlarını tehlikeye attığını vurgulayan Borell, insanların krizlere bu şekilde refleks gösterdiğini ifade etti ve Sudan örneğini gösterdi.

Yasa dışı göç ve göçmen sorununun en önemli adımın ülkelerin kalkınmasına ekonomik destek olduğunu dile getiren AB yetkilisi, insan kaçakçılarıyla da mücadelenin önemine değindi.

Krizler arttıkça göç sorununun derinleşeceğini belirten Borell, “Bu yüzden bir kriz çıktığında daha fazla yardım etmeliyiz yoksa göçmenlerimiz artar” ifadelerini kullandı.