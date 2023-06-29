Politika

Erdoğan’dan Neçirvan Barzani’ye bayram kutlaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kürdistan bölgesi Başkanı Neçirvan Barani’nin Kurban Bayramı’nı kutladı.
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kürdistan Recep Tayyip Erdoğan Neçirvan Barzani bayram kutlaması

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram vesilesiyle Kürdistan Bölgesi Neçirvan Barzan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Neçirvan Barzani’nin bayramını kutlayan Erdoğan, Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesi’ne başarılar diledi.

Erdoğan’a teşekkür eden Neçirvan Barzani de Erdoğan ve Türkiye halkının bayramını kutlayarak kendilerine başarı dileklerini iletti.

Karşılıklı iyi temennilerin sunulduğu görüşmede Türkiye, Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesine vurgu yapıldı.

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