Politika

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı: Kuran-ı Kerim’in yakılması birlikte yaşam kültürüne tehdit

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, İsveç’te Kuran-ı Kerim’in yakılmasını kınayarak, bunun birlikte yaşam kültürü ve barış için bir tehdit olduğunu bildirdi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Kuran-ı Kerimin yakılması tepki

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından İsveç’te Kuran-ı Kerim’in yakılmasıyla ilgili bir açıklama yayımlandı.

“Kerim’in yakılmasını kınıyoruz” denilen açıklamada “Tamamıyla gayrimeşru olan bu eylem, kin ve nefretin yayılmasına neden olduğu gibi, birlikte yaşam kültürü ve barış için bir tehdittir” ifadelerine yer verildi.

Tüm din, inanç ve mezheplere ve onların kutsallarına saygı duyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Kimsenin, özgürlüklerden faydalanarak kutsallara saygısızlı etmesine izin verilmemeli” değerlendirmesinde bulunuldu.

Kürdistan Bölgesi Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı da İsveç’te Kuran-ı Kerim’in yakılmasını kınayan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada bu tür eylemlere izin verilmemesi ve olayın faillerinin yargılanması çağrısında bulunuldu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim’i yakmıştı.

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