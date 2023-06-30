Urfa’da yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
HABER MERKEZİ
Urfa'nın Siverek ilçesinde Esat Çiçeklidağ'ın kullandığı itfaiye aracı, anız yangınına giderken Aşağı Beşyamaç Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile Engin Direk ve Abdulkadir Sayan yaralandı.
Kazayı gören mahalle sakinlerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Çiçeklidağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. (Kaynak: AA)