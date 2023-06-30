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Batman'da 3 çocuk kayboldu: Birinin cansız bedenine ulaşıldı

Batman'da Sason Çayı'na girdikten sonra suda kaybolan 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı.
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kürdistan Batman Sason Sason Çayı Çocuk

HABER MERKEZİ

İHA’nın haberine göre Batman'ın Sason ilçesinde 3 çocuk gece saat 23.00 sularında Sason Çayı'na girdi.

Yaşları 10 ile 15 arasında olan çocuklar girdikleri sudan çıkamayınca çocukların aileleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine dalgıçlar ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Girdikleri suda kaybolan 3 çocuktan biri olan 11 yaşındaki İsmail Algan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Algan'ın cesedi Sason Devlet hastanesi kaldırıldı.

Korkup kaçtıkları değerlendirilen B.Ç. ve K.A. ise 70 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.

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