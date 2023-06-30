Politika

Ukrayna: NATO cesaret göstermezse Zelenskiy zirveye gitmeyecek

Litvanya’da temmuz ayında gerçekleştirilecek NATO zirvesinde Ukrayna’nın İttifaka üyelik sürecine ilişkin davet almak istediği, aksi halde Devlet Başkanı Zelenskiy’nin söz konusu zirveye katılmayacağı belirtildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya NATO Ukrayna Volodimir Zelenskiy

HABER MERKEZİ

Reuters’a konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin diplomasi danışmanı İgor Jovkva, temmuzda Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jovkva, “Başvurumuz şu an NATO müttefikleri liderlerinin masalarında bulunuyor. Vilnius zirvesi bu başvuruya bir yanıt verilmesi için çok iyi bir yer olurdu. Yanıt dediğimizde de üyeliğe davetten bahsediyoruz, ki bu sadece birinci aşama” dedi.

Zelenskiy’nin danışmanı Jovkva, Ukrayna’nın Rusya ile çatışma halindeyken NATO’nun parçası haline gelmesinin mümkün olduğunu düşündüğünü kaydederek, “Sadece prosedürlerin başlamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

NATO ülkeleri, Ukrayna’nın İttifak’a üyeliği konusunda birbirinden farklı düşünüyor. Bazı Batı ülkeleri üyelik konusunda aceleci davranmanın İttifak’ı Rusya ile savaşa yaklaştırabileceğinden endişe duyuyor.

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisi yetkilileri, Zelenskiy’nin Vilnius’a gidip gitmeme kararını zirveden önce vereceğini dile getirmişti.

Reuters, Zelenskiy’nin zirvede bulunmayışının Batı’nın birlik içinde olduğu kanısına gölge düşüreceğini yazdı.

 

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