Spor

PSG Teknik Direktörü Galtier gözaltına alındı

Paris Saint Germain (PSG) ile sözleşmesi devam eden teknik direktör Christophe Galtier, "Irk veya din mensubiyeti iddiasına dayalı ayrımcılık" şüphesiyle Fransız polisi tarafından gözaltına alındı.
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Foto: AFP
Foto: AFP
avrupa Christophe Galtier PSG Gözaltı Irkçılık

HABER MERKEZİ

56 yaşındaki Fransız teknik adam, soruşturmayı yürüten müfettişler tarafından çağrıldı.

Savcı, oğlu John Valovic-Galtier'nin de polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Soruşturmanın "Irk veya din mensubiyeti iddiasına dayalı ayrımcılık" şüphesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Teknik direktör Galtier'nin, Fransa'nın Nice takımını çalıştırdığı 2021-2022 sezonunda ırkçı ve İslamofobik açıklamalarda bulunduğu iddia edilmişti. Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier, yönetime gönderdiği bir e-postada, Galtier'yi ırkçı sözler söylemekle suçlamıştı.

 

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