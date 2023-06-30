PSG Teknik Direktörü Galtier gözaltına alındı
HABER MERKEZİ
56 yaşındaki Fransız teknik adam, soruşturmayı yürüten müfettişler tarafından çağrıldı.
Savcı, oğlu John Valovic-Galtier'nin de polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
Soruşturmanın "Irk veya din mensubiyeti iddiasına dayalı ayrımcılık" şüphesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Teknik direktör Galtier'nin, Fransa'nın Nice takımını çalıştırdığı 2021-2022 sezonunda ırkçı ve İslamofobik açıklamalarda bulunduğu iddia edilmişti. Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier, yönetime gönderdiği bir e-postada, Galtier'yi ırkçı sözler söylemekle suçlamıştı.